Meteo maltempo a Natale e Santo Stefano | pioggia e neve sull' Italia Le previsioni da Nord a Sud

24 dic 2025

Sara un Bianco Natale in montagna: tanta neve oltre i 600-700 metri al Nord e sull'Appennino Tosco-Emiliano, oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale. Lorenzo Tedici, meteorologo. 🔗 Leggi su Leggo.it

meteo maltempo a natale e santo stefano pioggia e neve sull italia le previsioni da nord a sud

© Leggo.it - Meteo, maltempo a Natale e Santo Stefano: pioggia e neve sull'Italia. Le previsioni da Nord a Sud

