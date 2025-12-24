meteo le previsioni in campania per la vigilia di natale

Ecco le previsioni meteo in Campania per la Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre 2025. In questa giornata si prevedono condizioni atmosferiche variabili, con possibili variazioni di temperatura e alcune piogge sparse. È importante consultare le indicazioni aggiornate per pianificare eventuali spostamenti o attività all'aperto durante le festività. Di seguito, un quadro dettagliato delle previsioni per questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledi 24 dicembre 2025. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2253m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2234m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

