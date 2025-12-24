Meteo in Toscana | Vigilia con l' ombrello migliora a Natale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un vortice in approfondimento in prossimità della Corsica, nella giornata della Vigilia di Natale, piloterà una nuova perturbazione che interesserà la Toscana fin dalle prime ore del giorno, dando luogo a una giornata diffusamente perturbata. Le piogge e i rovesci si intensificheranno già dalle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

meteo in toscana vigilia con l ombrello migliora a natale

© Pisatoday.it - Meteo in Toscana: Vigilia con l'ombrello, migliora a Natale

Leggi anche: Meteo: vigilia con l'ombrello, ma il sole tornerà a splendere a Natale

Leggi anche: Natale con l'ombrello a Palermo, le previsioni meteo: breve tregua per la vigilia, poi torna a piovere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Allerta Meteo, Vigilia di Natale sotto l’ombrello, tra pioggia, vento, temporali e…neve; Meteo Centro - instabilità protagonista sino a Natale e Santo Stefano; Vigilia con la pioggia, schiarite a Natale: per le feste serve l’ombrello; Sarà un bianco Natale? Dove torna la neve. Arriva il freddo: le previsioni meteo in Toscana.

Meteo in Toscana: Vigilia con l'ombrello, migliora a Natale - "Un vortice in approfondimento in prossimità della Corsica, nella giornata della Vigilia di Natale, piloterà una nuova perturbazione che interesserà la Toscana fin dalle prime ore del giorno, dando lu ... pisatoday.it

meteo toscana vigilia ombrelloVigilia e Natale con il maltempo, scatta l'allerta meteo: le regioni a rischio - Pioggia, neve anche a bassa quota, vento e freddo sull'Italia con il ciclone di Natale. iltempo.it

meteo toscana vigilia ombrelloScatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove - Nella giornata di mercoledì il codice giallo per rischio idrogeologico potrebbe diventare arancione su parte della regione. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.