Meteo arriva il vortice polare | vento gelido e pioggia sul Natale Convocata l’unità di crisi

È stata convocata oggi, 24 dicembre, l’ unità di crisi della Protezione Civile a Roma per fare il punto sull’evoluzione del maltempo che sta interessando gran parte d’Italia. La perturbazione atlantica in transito sul territorio nazionale ha portato piogge battenti, vento forte e neve sui rilievi, con condizioni in peggioramento soprattutto al Centro-Nord, in Campania e Sardegna. Gli esperti avvertono che i fenomeni potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni a causa di una possibile destabilizzazione del vortice polare, che potrebbe determinare ondate di aria gelida dall’Artico. Nord Est sotto raffiche e danni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

