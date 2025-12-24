Raffiche fino a 109 kmh e temporali nel gran parte del Nord Italia dove sono previste abbondanti nevicate . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meteo, arriva il vortice polare: vento gelido e pioggia sul Natale. Convocata a Roma l'unità di crisi della Protezione civile | Le previsioni

Leggi anche: Arriva la pioggia sul casertano: allerta meteo della Protezione Civile

Leggi anche: Freddo polare e pioggia, arriva la svolta invernale: le previsioni meteo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

In arrivo tre onde gelide dal Polo Nord: ecco quando e gli effetti in Italia; Arriva la neve? Il vortice polare e quel “sogno” di gennaio 1985: un Natale davvero freddo; Meteo, neve in arrivo anche a bassa quota sull’Italia: quando nevicherà e dove; Meteo Weekend: altro vortice pieno di maltempo in arrivo.

Meteo, arriva il vortice polare. Vento e pioggia sul Natale, acqua alta a Venezia e allerta rossa in Emilia-Romagna - Diversi i temporali che stanno coinvolgendo gran parte del Nord ma anche altre regioni come il Molise. msn.com