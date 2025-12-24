Meteo ancora piogge a Natale poi una tregua A fine anno possibili colpi di scena invernali

Le festività natalizie si aprono all’insegna di un quadro meteorologico decisamente dinamico su gran parte dell’Italia. Una vasta area di bassa pressione, alimentata da correnti atlantiche umide e instabili L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

meteo ancora piogge a natale poi una tregua a fine anno possibili colpi di scena invernali

© Cilentoreporter.it - Meteo, ancora piogge a Natale, poi una tregua. A fine anno possibili colpi di scena invernali

