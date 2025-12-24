Meta Antitrust | Apra WhatsApp ai chatbot concorrenti
L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto una misura cautelare nei confronti di Meta al termine di un’istruttoria avviata nel luglio 2025 per un presunto abuso di posizione dominante. Al centro dell’indagine c’è l’integrazione di Meta AI all’interno di WhatsApp, collocata in modo privilegiato rispetto alle soluzioni offerte da operatori concorrenti. Il procedimento è stato poi esteso il 25 novembre, quando l’Antitrust ha avviato anche un sub-procedimento cautelare legato alle nuove condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms, introdotte il 15 ottobre e destinate a diventare pienamente operative entro il 15 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Antitrust: Meta sospenda le condizioni che escludono i chatbot Ai concorrenti da Whatsapp
Leggi anche: L’Antitrust: Meta smetta di escludere da WhatsApp i chatbot AI concorrenti. Il gruppo annuncia ricorso
Antitrust, Meta sospenda condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp.
Antitrust: Meta sospenda le condizioni che escludono i chatbot Ai concorrenti da Whatsapp - L'Antitrust ha imposto a Meta la sospensione delle condizioni che escludono Chatbot AI concorrenti da WhatsApp. msn.com
L’Antitrust: Meta smetta di escludere da WhatsApp i chatbot AI concorrenti. Il gruppo annuncia ricorso - L'Autorità ha imposto la sospensione delle condizioni che escludono i competitor di Meta AI da WhatsApp. ilfattoquotidiano.it
Antitrust impone a Meta sospensione condizioni che escludono concorrenti da AI WhatsApp - L’istruttoria era stata avviata a luglio 2025 per presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 ... msn.com
L'Antitrust: «Meta deve aprire WhatsApp ai chatbot concorrenti». Che cosa significa x.com
Nuova iniziativa dell'associazione Codici in merito alla sanzione inflitta dall'Antitrust ad Apple. Errore clamoroso dell’Antitrust con la multa ad Apple: secondo l’associazione dei consumatori la sanzione è un assist a Google e Meta nella profilazione degli utenti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.