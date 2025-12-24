Messe in duomo per Natale Santo Stefano Capodanno ed Epifania

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le festività natalizie, come da tradizione, portano con sé un ricco calendario di celebrazioni religiose nella basilica cattedrale di San Lorenzo a Viterbo. Programma delle messe24 dicembreOre 23,45: messa della notte di Natale presieduta dal vescovo Piazza25 dicembreOre 11: messa del giorno di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania: gli orari delle biblioteche comunali

Leggi anche: Natale, Capodanno ed Epifania, 20 milioni di italiani in viaggio: l'esodo delle feste

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Natale e Santo Stefano, le celebrazioni in cattedrale; Le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo nel tempo di Natale; Santo Natale 2025: le celebrazioni in Cattedrale presiedute dall’Arcivescovo; Celebrazioni nelle festività natalizie.

Natale, le messe e le iniziative solidali nella città del Santo - Accanto ai riti della tradizione, non mancano iniziative solidali e momenti di condivisione, ... ilgazzettino.it

messe duomo natale santoDiocesi di Como, le Sante Messe durante le festività - Si unisce alle festività anche la Diocesi di Como, con un fitto calendario di celebrazioni nella Cattedrale del centro, presiedute ... espansionetv.it

messe duomo natale santoLe Messe di Natale in Cattedrale e in zona stazione - Nell’anno giubilare, prossimo alla conclusione, si avvicinano le celebrazioni liturgiche del tempo di Natale che entrano nel vivo questa settimana. ecodibergamo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.