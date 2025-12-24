Messe in duomo per Natale Santo Stefano Capodanno ed Epifania
Le festività natalizie, come da tradizione, portano con sé un ricco calendario di celebrazioni religiose nella basilica cattedrale di San Lorenzo a Viterbo. Programma delle messe24 dicembreOre 23,45: messa della notte di Natale presieduta dal vescovo Piazza25 dicembreOre 11: messa del giorno di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania: gli orari delle biblioteche comunali
Leggi anche: Natale, Capodanno ed Epifania, 20 milioni di italiani in viaggio: l'esodo delle feste
Natale e Santo Stefano, le celebrazioni in cattedrale; Le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo nel tempo di Natale; Santo Natale 2025: le celebrazioni in Cattedrale presiedute dall’Arcivescovo; Celebrazioni nelle festività natalizie.
Natale, le messe e le iniziative solidali nella città del Santo - Accanto ai riti della tradizione, non mancano iniziative solidali e momenti di condivisione, ... ilgazzettino.it
Diocesi di Como, le Sante Messe durante le festività - Si unisce alle festività anche la Diocesi di Como, con un fitto calendario di celebrazioni nella Cattedrale del centro, presiedute ... espansionetv.it
Le Messe di Natale in Cattedrale e in zona stazione - Nell’anno giubilare, prossimo alla conclusione, si avvicinano le celebrazioni liturgiche del tempo di Natale che entrano nel vivo questa settimana. ecodibergamo.it
Il programma delle Messe dal 24 dicembre al 6 gennaio nel Duomo di Benevento #Benevento - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.