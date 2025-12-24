Messa di Natale in tv | orario e dove vederla il 24 e il 25 dicembre 2025
Tutto pronto per il Natale 2025. La notte della vigilia e il 25 dicembre tornano, come da tradizione, a essere anche in televisione momenti di riflessione, condivisione e preghiera. Non mancheranno infatti, anche quest’anno, le celebrazioni liturgiche dei santi e solenni riti della religione cristiana con la diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. Sarà anche la prima volta per Papa Leone XIV, atteso sull’altare per ricordare la nascita di Cristo, dall’inizio del suo pontificato. La messa sarà trasmessa su Rai 1 e su Tv2000, emittenti che dedicheranno ampio spazio anche ad appuntamenti speciali con commenti e analisi da parte di numerosi ospiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Messa di #Natale presieduta da #PapaLeoneXIV ela Benedizione Urbi et Orbi, in diretta dalla Basilica di San Pietro Domani #25dicembre dalle ore 10 su #TV2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 http://tv2000.it/ufficiostampa/p=380122 - facebook.com facebook
Pizzaballa celebra la messa del Natale anticipato a Gaza. Visita di ricognizione in tutta l'area fino alla tendopoli degli sfollati. #ANSA x.com
