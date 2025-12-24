Messa di Natale in tv | orario e dove vederla il 24 e il 25 dicembre 2025

Tutto pronto per il Natale 2025. La notte della vigilia e il 25 dicembre tornano, come da tradizione, a essere anche in televisione momenti di riflessione, condivisione e preghiera. Non mancheranno infatti, anche quest’anno, le celebrazioni liturgiche dei santi e solenni riti della religione cristiana con la diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. Sarà anche la prima volta per Papa Leone XIV, atteso sull’altare per ricordare la nascita di Cristo, dall’inizio del suo pontificato. La messa sarà trasmessa su Rai 1 e su Tv2000, emittenti che dedicheranno ampio spazio anche ad appuntamenti speciali con commenti e analisi da parte di numerosi ospiti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

