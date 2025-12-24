Mercato unico l' Ue avverte | Pronti a reagire contro misure Usa che minacciano l’autonomia normativa

L’Unione europea rivendica il diritto di regolamentare l’attività economica nel rispetto dei propri valori e avverte gli Stati Uniti: eventuali misure ritenute ingiustificate troveranno una risposta. La posizione della Commissione europea «L’Ue è un mercato unico aperto e basato su regole, con il diritto sovrano di regolamentare l’attività economica in linea con i nostri valori democratici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

