Mercato sotto l’albero di Natale nessuno scossone
Non sono previsti scossoni natalizi sotto l’albero di via Copparo. L’unico giocatore ufficialmente in uscita è Davide Gaetani (foto). L’attaccante non ha ancora trovato una sistemazione, ma è comunque improbabile che possa rimettersi a disposizione di mister Di Benedetto dopo la sosta. Non è da escludere qualche altra cessione tra gli atleti meno utilizzati, però la Spal è ancora in corsa su due fronti e la società non vuole accorciare troppo la coperta. Anzi, l’Ars et Labor sta sondando il terreno per eventuali inserimenti. Ma solo in caso di opportunità davvero imperdibili. I settori interessati? Difesa e centrocampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
IL NATALE SOTTO L'ALBERO A SASSOFERRATO CON MAURIZIO GRECI E DON UMBERTO ROTILI
