Mercato Juventus si pensa allo scambio a gennaio con il Milan | Spalletti punta il centrocampista rossonero Allegri valuta l’offerta

Mercato Juventus, Comolli valuta uno scambio con il Milan per gennaio. Luciano Spalletti punta Samuele Ricci mentre Massimiliano Allegri frena sui veterani in difesa. Il calciomercato invernale del 2026 si preannuncia infuocato con un possibile asse tra Torino e Milano. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Milan avrebbe già gettato le fondamenta per assicurarsi Dusan Vlahovic a parametro zero nella prossima sessione estiva, sfruttando gli ottimi uffici con l’agente Ristic. Nel frattempo, i rossoneri devono puntellare la difesa e avrebbero individuato in Federico Gatti il profilo ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

