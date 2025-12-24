Mercato Juve, Spalletti rassegnato all’addio del bianconero che vuole tornare titolare: il club chiede un indennizzo e valuta tre sostituti. Il calciomercato Juve di gennaio si prepara a registrare una scossa significativa all’interno degli equilibri dello spogliatoio della Continassa. Le manovre invernali, solitamente dedicate ai correttivi in entrata per puntellare la rosa, vedranno questa volta la dirigenza impegnata a gestire l’addio doloroso ma ormai inevitabile di una delle figure più carismatiche del gruppo storico. Un vero e proprio senatore ha infatti deciso di chiudere anticipatamente la sua avventura in bianconero: Mattia Perin ha manifestato la volontà irrevocabile di lasciare Torino per ritrovare il campo con quella continuità che la Juventus non può garantirgli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: un senatore vuole lasciare il club bianconero a gennaio, Spalletti ormai rassegnato. Alla Continassa corrono ai ripari per sostituirlo

Leggi anche: Mercato Juve, il bianconero ai saluti: a gennaio può concretamente lasciare la Vecchia Signora. Di chi si tratta

Leggi anche: Mercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: può lasciare già Torino a gennaio! Ecco i club interessati: tutti i dettagli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus, un senatore verso la cessione a gennaio: che intreccio di mercato.

Spalletti vuole un centrocampista a gennaio: Frattesi il favorito della Juventus ma Marotta... - Nel corso de La Nuova DS, l'esperto di mercato Ciro Venerato ha rivelato che Luciano Spalletti vuole un centrocampista nel mese di gennaio e i due nomi che circolano ... tuttojuve.com

"L'Arsenal vuole Yildiz, c'è stato un incontro a Torino": l'indiscrezione di mercato per la Juve - Secondo "Caughtoffside", i dirigenti dei Gunners avrebbero incontrato Jorge Mendes, a Torino, per sondare il terreno per l'attaccante turco. corrieredellosport.it

Juventus, Paganini: ‘Spalletti vuole Lobotka, con Yildiz si rischia un caso Vlahovic - La Juventus guarda già con decisione al mercato di gennaio, consapevole che servirà intervenire per rinforzare una rosa che, dopo un autunno altalenante, ha bisogno di nuova linfa. it.blastingnews.com

Mercato #Juve Il calciatore deve scegliere x.com

Calciomercato Juve Rebus rinnovo - facebook.com facebook