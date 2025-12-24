Mercato Juve la dirigenza sta pensando al suo ritorno a gennaio | sarebbe un colpo importante anche per le liste UEFA! I dettagli

Mercato Juve, il club valuta il rientro di un prodotto del settore giovanile per sostituire quel bianconero in uscita: incastro perfetto per le liste europee. Le dinamiche del Mercato Juve di gennaio non si limitano ai colpi da prima pagina, ma richiedono spesso un lavoro di fino e di incastri normativi che possono fare la differenza nella gestione della stagione. Con l'uscita ormai quasi certa di Mattia Perin, destinato a ritornare in Liguria per ritrovare una maglia da titolare, la dirigenza bianconera ha individuato la soluzione perfetta per coprire le spalle a Michele Di Gregorio senza intaccare gli equilibri della rosa.

La Juve osserva un portiere se parte Perin - Nonostante la presenza di Michele Di Gregorio, la dirigenza della Juventus sta valutando l'acquisto di un nuovo portiere durante il mercato invernale. tuttojuve.com

Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda - Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario ... tuttosport.com

#Balzarini così sul mercato #Juve Le parole verso la sessione invernale x.com

Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato - facebook.com facebook

