Mercato Juve la dirigenza sta pensando al suo ritorno a gennaio | sarebbe un colpo importante anche per le liste UEFA! I dettagli

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, il club valuta il rientro di un prodotto del settore giovanile per sostituire quel bianconero in uscita: incastro perfetto per le liste europee. Le dinamiche del  Mercato Juve  di gennaio non si limitano ai colpi da prima pagina, ma richiedono spesso un lavoro di fino e di incastri normativi che possono fare la differenza nella gestione della stagione. Con l’uscita ormai quasi certa di Mattia Perin, destinato a ritornare in Liguria per ritrovare una maglia da titolare, la dirigenza bianconera ha individuato la soluzione perfetta per coprire le spalle a Michele Di Gregorio senza intaccare gli equilibri della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, la dirigenza sta pensando al suo ritorno a gennaio: sarebbe un colpo importante anche per le liste UEFA! I dettagli

