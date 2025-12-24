Mercato Juve i bianconeri vogliono migliorare quel reparto già a gennaio e puntano quel profilo | De Zerbi può far muro Ecco di chi si tratta

Mercato Juve, Hojbjerg resta il grande obiettivo per il 2026. L’amministratore delegato Damien Comolli punta sul carisma del danese per la rincorsa scudetto. La Juventus ha rotto gli indugi in vista della sessione invernale, confermando come priorità assoluta l’acquisto di un centrocampista di spessore internazionale. Il nome in cima alla lista di Damien Comolli è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, attualmente in forza al Marsiglia. Nonostante il presidente del club francese, Pablo Longoria, abbia dichiarato il giocatore incedibile definendolo un pilastro fondamentale del progetto di Roberto De Zerbi, i bianconeri non mollano la presa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

