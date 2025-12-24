Mercato Inter la Juve insiste su Frattesi? Svelata la richiesta nerazzurri mentre Chivu chiede in cambio quella pedina dai bianconeri!
Inter News 24 Mercato Inter, la Juve insiste su Frattesi? Svelata la richiesta di Chivu: vuole in cambio quella pedina dai bianconeri!. L’asse di mercato tra Torino e Milano diventa sempre più caldo in vista della sessione invernale. La Juventus, alla costante ricerca di rinforzi per il centrocampo, continua a monitorare con estrema attenzione la situazione di Davide Frattesi. Secondo quanto riportato dalle colonne di La Repubblica, il club bianconero non smette di pensare al dinamico centrocampista dell’ Inter, considerato una risorsa preziosa per garantire quegli inserimenti offensivi fondamentali nel sistema di gioco del tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Juve, l’acquisto di Frattesi può spianare la strada all’Inter su altri obiettivi bianconeri. L’intreccio con l’Atalanta
Leggi anche: Frattesi Inter, aria d’addio? La rivelazione: si sente già fuori dal progetto! La richiesta dei nerazzurri e l’interesse di quella rivale in Serie A
Derby d'Italia per Belghali: Inter e Juve si sfidano per il gioiello del Verona, le cifre; Lazio, il Flamengo insiste per Castellanos; La Juventus insiste per Schlager: contatti avviati con gli agenti, il piano tra gennaio e giugno; Calciomercato Roma, il Napoli insiste per Pellegrini: la situazione.
Mercato Juve: possibile colpo ‘alla Conceicao’ per Comolli. Piano definito per portare questo giocatore in bianconero. Ecco l’indiscrezione - Ecco l’indiscrezione Il nome più caldo per il centrocampo della Juve resta quello ... juventusnews24.com
Frattesi-Juve, i soldi li mette… l’Inter: l’intreccio di mercato è clamoroso - La Juventus continua a corteggiare Frattesi, ma l'intreccio di mercato con l'Inter si fa sempre più intrigante. spaziointer.it
Inter-Juventus, asse di mercato bollente: dopo Thuram occhi su un altro bianconero - Dopo averci provato per Kephren Thuram, adesso c'è un altro obiettivo ... spaziointer.it
I valori di mercato dei giocatori dell’Inter sono stati aggiornati ufficialmente su Transfermarkt. - facebook.com facebook
#Frattesi #Inter Le ultimissime di mercato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.