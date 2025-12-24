Mercato Inter che intreccio affascinante con la Juve per Muharemovic! Per Frattesi e Palestra invece…

Inter News 24 Mercato Inter, che intreccio affascinante con la Juve per Muharemovic! Per Frattesi e Palestra, invece. Il punto dal Corriere della Sera. La corsa allo Scudetto vede cinque squadre racchiuse in un fazzoletto, ma la vera partita si gioca ora sul tavolo delle trattative invernali. Il Milan ha deciso di rompere gli indugi per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri: in attesa del sogno estivo chiamato Dusan Vlahovic, è arrivato il “panzer” tedesco Niclas Füllkrug per garantire peso e gol all’attacco con un prestito semestrale. Come riportato dettagliatamente dalle colonne del Corriere della Sera, i rossoneri guardano anche al futuro monitorando il giovane talento serbo Andrej Kostic, mentre la Roma appare scatenata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, che intreccio affascinante con la Juve per Muharemovic! Per Frattesi e Palestra, invece… Leggi anche: Mercato Juve, l’acquisto di Frattesi può spianare la strada all’Inter su altri obiettivi bianconeri. L’intreccio con l’Atalanta Leggi anche: Inter Juve, intreccio di mercato che prende forma: Frattesi Thuram lo scambio che può accendere l’asse Milano Torino nella sessione di gennaio! La rivelazione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato Inter-Juventus, scambio Frattesi-Thuram? le ultime; Inter, svolta a gennaio: Frattesi sacrificabile, intreccio clamoroso con la Juventus. Frattesi-Juve, i soldi li mette… l’Inter: l’intreccio di mercato è clamoroso - La Juventus continua a corteggiare Frattesi, ma l'intreccio di mercato con l'Inter si fa sempre più intrigante. spaziointer.it

Palestra, intrigo Cagliari-Atalanta-Inter: lo scenario e gli incastri tra gennaio e giugno - L'esterno destro classe 2005 è uno dei nomi emergenti del calcio italiano: tanti i club interessati, anche all'estero ... msn.com

Dalla Juve all’Inter: super idea di mercato, scambio a gennaio - L'Inter pensa ad un incredibile operazione a gennaio: un big della Juventus finirebbe in maglia nerazzurra nell'ambito di uno scambio ... spaziointer.it

Mercato, c’è un nome che non è mai tramontato: “Inter mantiene attenzione alta su…” - facebook.com facebook

#Frattesi #Inter Le ultimissime di mercato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.