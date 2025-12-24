Mercato Inter a gennaio prendere gli esterni è una tradizione E quest’anno…
Inter News 24 Mercato Inter, nel calciomercato di gennaio comprare gli esterni è quasi una sorta di tradizione come dimostrano gli ultimi casi. E quest’anno.. La storia recente del mercato invernale della Beneamata racconta di una ricerca quasi ossessiva per la qualità e la quantità sulle corsie laterali. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, quello degli esterni è diventato un vero e proprio “chiodo fisso” per la dirigenza di Viale della Liberazione: negli ultimi dieci anni, su 13 acquisti totali registrati a gennaio, ben 6 sono stati laterali di spinta. Tra emergenza e strategia: i casi Buchanan e Zalewski. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Mercato Inter, Biasin frena sugli esterni candidati in nerazzurro: «A gennaio serve solo un profilo pronto»
Leggi anche: Addio cinepanettoni, la tradizione pop del Natale in Italia è solo made in Usa: da Mariah Carey a Una poltrona per due, cosa faremo (anche quest’anno)
Gli errori di Bisseck e un reparto da svecchiare: Inter, a gennaio caccia al difensore. Tutti i nomi; L’Inter guarda in Serie A già per il mercato di gennaio: ecco i tre nomi in lista; Serie A, Calciomercato Inter – Un difensore sicuro a gennaio: nomi e scenari; Inter, dubbi sulla fascia destra: Luis Henrique non convince, i tre nomi per il mercato di gennaio.
Mercato di gennaio, attacco allo scudetto: Fullkrug al Milan, la Roma aspetta Zirkzee e Raspadori. Inter e Juve si incrociano su Frattesi - Il Milan ha preso Fullkrug, la Roma chiude per Zirkzee e tenta Raspadori. corriere.it
Inter, un altro affare alla Sucic: “Per anticipare la concorrenza” - Colpo in Croazia a gennaio con prospettiva prossima stagione. calciomercato.it
Inter, l’esterno a gennaio è una tradizione: da Zalewski e Buchanan a Young e Gosens, quanti nomi! - I nerazzurri, nel corso delle ultime stagioni, hanno spesso usato il mercato invernale per puntellare le fasce ... msn.com
I valori di mercato dei giocatori dell’Inter sono stati aggiornati ufficialmente su Transfermarkt. - facebook.com facebook
#Frattesi #Inter Le ultimissime di mercato x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.