Mercato Cagliari cresce l’interesse per Vergara | Angelozzi studia il colpo dal Napoli ecco gli aggiornamenti

Il Cagliari valuta diverse opzioni per rinforzare il proprio centrocampo in vista del mercato invernale. Tra le possibili operazioni, si intensificano le trattative per Vergara del Napoli, con Angelozzi che analizza le opportunità di un trasferimento. Le strategie della società sarda mirano a migliorare la rosa senza trascurare le esigenze del gruppo, mantenendo un profilo sobrio e attento alle opportunità di mercato.

Il Cagliari sta definendo le proprie priorità in vista del mercato invernale, con un focus particolare sul centrocampo, reparto che potrebbe essere interessato da movimenti sia in entrata sia in uscita. La dirigenza rossoblù sta valutando diverse soluzioni.

