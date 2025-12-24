Meloni e i Fratelli di Giorgetti Passa la manovra ma è tormento Salvini Ciriani | No agli spacconi
La manovra approvata genera tensioni interne alla maggioranza. Giorgetti promette di “regalare il carbone” a Salvini, mentre Ciriani invita a evitare atteggiamenti spacconi. Salvini si trova nel mezzo di discussioni e tormenti politici, mentre alcuni commentatori criticano l’atteggiamento del Capo dello Stato. La situazione evidenzia le difficoltà di una maggioranza divisa, con diversi attori impegnati a definire le proprie posizioni all’interno del panorama politico italiano.
Roma. E' la manovra con il baccalà. Giorgetti promette di "regalare il carbone" a Salvini, Fazzolari parla all'orecchio, Marcello Pera boccia Mattarella: "Mai visto un Capo dello stato fare politic.
Via libera del Senato alla manovra, passa alla Camera. Giorgetti: Abbiamo fatto l'impossibile - La soddisfazione del ministro Giorgetti: Abbiamo fatto cose che sembravano impossibili (Video); Pensioni, il giallo della «manina». Meloni: «La norma sarà corretta»; I falchi salviniani e la colomba Giorgetti. Ora il bersaglio è il decreto Ucraina; Manovra, 110 sì al Senato. La legge di bilancio passa alla Camera. Schlein: “È un vicolo cieco”.
Meloni e i Fratelli di Giorgetti. Passa la manovra ma è tormento Salvini. Ciriani: "No agli spacconi" - Salvini manda lettere a Giorgetti, e Ciriani: "Si sente l'odore delle elezioni". ilfoglio.it
I pacchi regalo di Meloni e il gelo Salvini-Giorgetti. «Confronto dopo le feste» - Battute, auguri di Natale e un pacco regalo très chic sulla sedia dei ministri: porcellane d’autore e profumi per la casa. ilmessaggero.it
Manovra, c'è l'ok del Senato: 110 sì e 66 no. Giorgetti: "Fatte cose impossibili" - L'Aula di Palazzo Madama conferma la fiducia al governo Meloni con il maxi- msn.com
Più redditi, più lavoro regolare, più tutele. Le politiche del Governo Meloni segnano un cambio di passo netto: contrasto al lavoro nero, incentivi all’occupazione e attenzione concreta ai salari. Una politica economica che si discosta dalle ricette del passato del x.com
