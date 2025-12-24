Meloni agli auguri di Natale | L’anno prossimo sarà molto peggio riposatevi ora
Gli auguri di Natale arrivano per Giorgia Meloni al termine di un’altra battaglia parlamentare, quella che ha portato al via libera definitivo alla manovra 2026, approvata oggi, martedì 23 dicembre. Ed è proprio da qui che la presidente del Consiglio ha scelto di partire, rivolgendo un messaggio di ringraziamento e incoraggiamento ai suoi parlamentari. Durante il brindisi natalizio nella sala Tatarella di Montecitorio, Meloni ha fatto gli auguri e si è complimentata per il lavoro svolto alla Camera e al Senato dai gruppi di Fratelli d’Italia, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti. Un incontro dal clima disteso e sereno, al quale hanno preso parte anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
