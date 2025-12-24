Megabox da favola Milano finisce al tappeto Esplode il delirio davanti ai 2500 dell’Arena
megabox 3 numia vero volley 1 MEGABOX: Bici 23, Feduzzi ne, Carletti, Giovannini 6, De Bortoli (L), Candi 8, Bartolucci 2, Butigan 9, Mitkova ne, Ungureanu 3, Stoyanova ne, Omoruyi 23, Lazaro, Thokbuom ne. All. Pistola. NUMIA VERO VOLLEY: Miner ne, Gelin L, Bosio 1, Modesti ne, Pietrini, Sartori, Danesi 13, Kurtagic 5, Cagnin, Lanier 16, Egonu 26, Piva 7, Fersino L. All. Lavarini. Arbitri: Gaetano e Cesare. Parziali: 25-21 (30’), 17-25 (24’), 25-23 (31’), 25-15 (24’). Note: Spettatori 2589 La Megabox vince e sigla la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Alla Vitrifrigo Arena davanti a un pubblico delle grandi occasioni le tigri battono Egonu e company. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Megabox da favola, Milano finisce al tappeto. Esplode il delirio davanti ai 2500 dell’Arena.
