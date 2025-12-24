Medicina secondo atto | promossi sotto il 20% tranne che in Chimica La Bicocca è la migliore d’Italia
Nel secondo atto di esami di Medicina, la maggior parte degli studenti ha superato con successo, con promossi che si attestano sotto il 20%, esclusa la Chimica. La Bicocca si conferma come la migliore università italiana in questo settore. A Milano, si osservano variazioni tra le diverse facoltà, con un incremento dei successi in Fisica e Chimica, mentre si registra un aumento dei bocciati in Biologia rispetto al primo appello.
Milano, 24 dicembre 2025 – Si contano più promossi in Fisica e Chimica - sia alla Statale che in Bicocca - rispetto al primo appello del 20 novembre, ma aumentano i bocciati in Biologia. Che però - se avevano rinunciato a un voto superiore al 18 nel primo round - possono ora ripescarlo. Le nuove disposizioni, arrivate l’antivigilia di Natale col decreto ministeriale firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, rimescolano le carte in tavola e fanno salire a 22.500 gli idonei a entrare nella graduatoria nazionale, che sarà pubblicata l’8 gennaio, dove potrà comparire anche chi ha superato almeno un esame e si contenderà i 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
