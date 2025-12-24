Nel secondo atto di esami di Medicina, la maggior parte degli studenti ha superato con successo, con promossi che si attestano sotto il 20%, esclusa la Chimica. La Bicocca si conferma come la migliore università italiana in questo settore. A Milano, si osservano variazioni tra le diverse facoltà, con un incremento dei successi in Fisica e Chimica, mentre si registra un aumento dei bocciati in Biologia rispetto al primo appello.

Milano, 24 dicembre 2025 – Si contano più promossi in Fisica e Chimica - sia alla Statale che in Bicocca - rispetto al primo appello del 20 novembre, ma aumentano i bocciati in Biologia. Che però - se avevano rinunciato a un voto superiore al 18 nel primo round - possono ora ripescarlo. Le nuove disposizioni, arrivate l’antivigilia di Natale col decreto ministeriale firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, rimescolano le carte in tavola e fanno salire a 22.500 gli idonei a entrare nella graduatoria nazionale, che sarà pubblicata l’8 gennaio, dove potrà comparire anche chi ha superato almeno un esame e si contenderà i 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medicina, secondo atto: promossi sotto il 20% (tranne che in Chimica). La Bicocca è la migliore d’Italia

Leggi anche: Test di medicina, valido per tutti tranne che per i furbetti

Leggi anche: Un Prosecco Valdobbiadene senza compromessi. Ecco qual è la Migliore Bollicina sotto i 20 euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Medicina, secondo atto: promossi sotto il 20% (tranne che in Chimica). La Bicocca è la migliore d’Italia; Graduatoria nazionale in nove fasce per l’accesso al secondo semestre di Medicina: modalità e scadenze; Semestre Aperto, almeno un 18 per 25mila iscritti: fuori dalla graduatoria la metà dei candidati.

Medicina, secondo atto: promossi sotto il 20% (tranne che in Chimica). La Bicocca è la migliore d’Italia - Semestre filtro, cambiano le regole: si può ripescare il voto rifiutato. msn.com

Medicina, attesa per i risultati del secondo appello del semestre filtro: 25mila i promossi - Tutti sul portale Universitaly, ad attendere l'esito del secondo appello del semestre filtro alla facoltà di Medicina. rainews.it