“Questa manovra è vergognosa e offensiva per i professionisti che tengono in piedi la sanità pubblica in Italia. Produrrà un’ erosione del diritto al lavoro e del diritto alla salute. Siamo pronti a una dura mobilitazione. Se necessario, denunceremo l’Italia anche in Europa, andando a Bruxelles”. Mentre parla a ilfattoquotidiano.it, Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato dei medici Anaao-Assomed, è su tutte le furie, come buona parte della categoria professionale che rappresenta. Con l’approvazione in Aula al Senato, la legge di Bilancio ha compiuto il passo decisivo verso il via libera finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Medici furiosi contro la manovra del governo: “Stanziamenti “record”? Vergognoso e offensivo. Meloni fa austerity, così lo stato sociale rischia di saltare in aria”

Leggi anche: Tajani scatenato contro Meloni, Salvini e Mef. La manovra fa sbandare il governo. Giorgetti: “Fiducia in Perrotta”

Leggi anche: Tasse, affitti brevi e pensioni: così cambia la manovra del governo Meloni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Medici furiosi contro la manovra del governo: “Stanziamenti “record”? Vergognoso e offensivo. Meloni fa austerity, così lo stato sociale rischia di saltare in aria” - “Questa manovra è vergognosa e offensiva per i professionisti che tengono in piedi la sanità pubblica in Italia. ilfattoquotidiano.it