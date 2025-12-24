Medici furiosi contro la manovra del governo | Stanziamenti record? Vergognoso e offensivo Meloni fa austerity così lo stato sociale rischia di saltare in aria
“Questa manovra è vergognosa e offensiva per i professionisti che tengono in piedi la sanità pubblica in Italia. Produrrà un’ erosione del diritto al lavoro e del diritto alla salute. Siamo pronti a una dura mobilitazione. Se necessario, denunceremo l’Italia anche in Europa, andando a Bruxelles”. Mentre parla a ilfattoquotidiano.it, Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato dei medici Anaao-Assomed, è su tutte le furie, come buona parte della categoria professionale che rappresenta. Con l’approvazione in Aula al Senato, la legge di Bilancio ha compiuto il passo decisivo verso il via libera finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
