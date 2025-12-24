Medici di famiglia in pensione da gennaio | come fare per cambiare dottore

A partire dal primo gennaio 2026, molti residenti del Piceno dovranno cambiare il proprio medico di famiglia, poiché alcuni medici pensioneranno da gennaio. In questa guida, vengono illustrate le procedure da seguire per effettuare il cambio e assicurarsi di mantenere un servizio sanitario continuo e adeguato. È importante conoscere i passaggi necessari per aggiornare la propria iscrizione al medico di fiducia, evitando disservizi o interruzioni nelle cure.

Ascoli, 24 dicembre 2025 – Dal primo gennaio 2026 cambierà il medico di famiglia per molti cittadini del Piceno. Tre medici di medicina generale, infatti, andranno in pensione per raggiunti limiti d’età. Si tratta di Enrico Pasqualetti, con ambulatorio a Spinetoli, Giuseppina Massicci, in servizio a San Benedetto, e Pierluigi Feliziani, che opera ad Ascoli. I primi due cesseranno l’attività con l’inizio del nuovo anno, mentre il dottor Feliziani dal successivo 11 gennaio. Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: “Questo è un miracolo di Natale, grazie” L’azienda sanitaria invita gli assistiti a scegliere un nuovo medico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

