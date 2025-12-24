La Juventus ritrova uno dei suoi uomini chiave in vista dell’ultima trasferta del 2025. Alla Continassa, Weston McKennie è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, lasciandosi alle spalle il fastidio accusato dopo la gara contro la Roma. Un segnale incoraggiante, arrivato a distanza di pochi giorni dallo spavento che aveva costretto il centrocampista statunitense a lavorare a parte. Gli accertamenti effettuati al JMedical avevano già escluso lesioni muscolari, evidenziando soltanto un affaticamento. Una diagnosi che aveva rassicurato lo staff tecnico, ma che aveva comunque imposto cautela per non correre rischi inutili in una fase delicata della stagione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - McKennie torna in gruppo alla Continassa: verso la convocazione per Pisa-Juventus

