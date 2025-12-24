Maxi sequestro nel Reggino | scoperti 900 chili di fuochi pirotecnici detenuti illegalmente
Una quantità di materiale pirotecnico oltre quattro volte superiore ai limiti consentiti è stata scoperta dalla polizia di Stato: circa 900 chilogrammi di contenuto esplosivo netto, a fronte dei 200 autorizzati per legge, in una situazione ritenuta di grave e concreto pericolo per la pubblica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Fuochi d’artificio, maxi-sequestro nel Napoletano: 44 chili di esplosivo tolti dal mercato dall’inizio del 2025
Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Roma: 170 chili scoperti in un casale
Siderno, maxi sequestro: cinque tonnellate di materiale pirotecnico irregolare. Due denunciati - Maxi sequestro di materiale pirotecnico nel Reggino nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla polizia di Stato in ... msn.com
Maxi sequestro di botti illegali nel reggino: una tonnellata di esplosivi tolta dal mercato clandestino - Un intervento incisivo, capace di prevenire conseguenze potenzialmente drammatiche, ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Taurianova di sottrarre al mercato illegale una vera e propria “polver ... strettoweb.com
Botti di Capodanno illegali, maxi sequestro a Reggio Calabria - Maxi operazione dei Carabinieri nella provincia di Reggio Calabria che hanno sequestrato una tonnellata di botti illegali. msn.com
Maxi sequestro di botti illegali nel reggino: una tonnellata di esplosivi tolta dal mercato clandestino - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.