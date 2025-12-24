Maxi rissa e feriti in ospedale | chiuso un bar a Monza

Una maxi rissa scoppiata tra i clienti dopo aver abusato con l'alcool e finita con diverse persone in ospedale ha portato alla chiusura di un bar nel centro di Monza. Il provvedimento, disposto dal questore di Monza e della Brianza Filippo Ferri, è stato eseguito nella giornata di martedì 23. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

