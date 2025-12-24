Maxi rissa e feriti in ospedale | chiuso un bar a Monza
Una maxi rissa scoppiata tra i clienti dopo aver abusato con l'alcool e finita con diverse persone in ospedale ha portato alla chiusura di un bar nel centro di Monza. Il provvedimento, disposto dal questore di Monza e della Brianza Filippo Ferri, è stato eseguito nella giornata di martedì 23. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Maxi rissa tra "latinos" e bengalesi, bar chiuso per 30 giorni
Leggi anche: Violenta rissa al bar, volano sedie e tavolini: due feriti in ospedale e 8 giovani denunciati
Maxi rissa davanti a un locale, volano sedie e portacenere: 2 i feriti; Maxi Rissa nel cuore della notte: feriti due giovani in Porta Serio; Nella maxi rissa spunta anche un'ascia; Botte e paura: venti in fuga, due i feriti.
Maxi rissa davanti a un locale, volano sedie e portacenere: 2 i feriti - Si sono scagliati gli uni contro gli altri prima a pugni, poi scaraventando anche tavoli ... msn.com
Il video della rissa, un uomo a terra viene preso a sprangate - I soggetti coinvolti sono indagati per rissa, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e travisamento. lastampa.it
Nella maxi rissa spunta anche un'ascia - BARGA: Otto persone hanno dato vita a un parapiglia in mezzo alla strada: i Carabinieri sono riusciti ad arrestare tre uomini. toscanamedianews.it
Rissa in piazza del Carmine, due feriti: sanzionati in quattro dalla municipale - facebook.com facebook
Rissa violenta a Ponte all'Ania. Tre arresti e due feriti x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.