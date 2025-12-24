Maxence Lacroix ha giocato la partita che nessun calciatore vuole vivere | un autentico incubo

Maxence Lacroix è stato sfortunatissimo protagonista della partita dei quarti di Carabao Cup tra Arsenal e Crystal Palace. Il difensore francese ha fallito il rigore decisivo e realizzato un autogol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

