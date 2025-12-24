Max Angioni adesso vuole rallentare | Racconto il troppo che ci sovrasta Un messaggio anche a me stesso

Max Angioni ha deciso di rallentare, condividendo il suo punto di vista sul sovraccarico quotidiano. In un momento di grande successo professionale, continua a lavorare fino all’ultimo giorno dell’anno, preparandosi per il suo nuovo spettacolo ‘Anche meno – Round Finale’ agli Arcimboldi di Milano. Queste scelte riflettono una volontà di riflettere sul troppo che ci circonda, offrendo un messaggio anche a sé stesso.

Milano, 24 dicembre 2025 – Al lavoro! Fino all'ultimo giorno dell'anno. Cosa che per altro conferma l'ottimo momento professionale di Max Angioni, dal 30 dicembre di nuovo agli Arcimboldi di Milano con 'Anche meno – Round Finale', ultima evoluzione del fortunatissimo monologo diretto da Ester Montalto. Un Capodanno quindi tutto da ridere in Bicocca. In compagnia di questo ragazzo della porta accanto, diventato un fenomeno nazionale nel giro di una manciata di stagioni. Repliche poi fino al 4 gennaio. Mentre sul palco si racconta di un trentenne o poco più. Delle sue paturnie. Di un mondo bizzarro e divertito, pieno di autoironia.

