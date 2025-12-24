Mauro Corona gli auguri con Poiana e il monito | Bisognerebbe recuperare la vera tranquillità del Natale

«Bisognerebbe recuperare la vera tranquillità del Natale». Mauro Corona lo ha detto ieri, martedì 23 dicembre, a È sempre Cartabianca, esprimendo il suo pensiero sulle feste natalizie.«A me dà gioia vedere la gente che ha gioia del Natale, che si prepara, che fa l'albero. Però bisognerebbe farlo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Mauro Corona ricorda con grande stima Aldo Colonnello, il suo primo editore: «Gli devo quasi tutto»

Leggi anche: Verissimo, tra gli ospiti del weekend Mauro Corona, Arisa, Sal Da Vinci

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Compleanno Bianca Berlinguer: arriva il “regalo” in diretta di Mauro Corona - Mauro Corona ha fatto un regalo inaspettato alla sua amica Bianca Berlinguer in occasione del suo compleanno. msn.com