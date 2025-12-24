Mauro Corona gli auguri con Poiana e il monito | Bisognerebbe recuperare la vera tranquillità del Natale
«Bisognerebbe recuperare la vera tranquillità del Natale». Mauro Corona lo ha detto ieri, martedì 23 dicembre, a È sempre Cartabianca, esprimendo il suo pensiero sulle feste natalizie.«A me dà gioia vedere la gente che ha gioia del Natale, che si prepara, che fa l'albero. Però bisognerebbe farlo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
