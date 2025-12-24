Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio | la Serie A si prepara a un giro di portieri

Mattia Perin a gennaio potrebbe tornare ancora una volta al Genoa. La Juventus valuta tre profili per la sua sostituzione, può nascere un rapido giro di portieri nel mercato invernale. Perin, addio Juve per l'ultima sfida: quella speranza fallita e chi arriva al posto suo; Genoa è già mercato: ipotesi scambio Leali-Perin con la Juve e ciao Carboni; Possibile ritorno al Genoa per Mattia Perin? La Juventus ha validi motivi per non cederlo; Perin lascia la Juventus a gennaio? L'offerta del Genoa e chi potrebbe sostituirlo come secondo portiere in bianconero. Mattia Perin via dalla Juventus nel mercato di gennaio: la Serie A si prepara a un giro di portieri - La Juventus valuta tre profili per la sua sostituzione, può nascere un rapido giro di portieri nel mercato invernale.

Rubinho su Perin: "Genoa scelta migliore per lui, merita di giocare di più. Alla Juve consiglio Leali. Di Gregorio? E' un mini Handanovic, vi spiego il perché" - com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex portiere bianconero tra il 2012 e il 2016, Ruben Fernando Moedim (meglio ... tuttojuve.com

Perin-Genoa, Ottolini potrebbe agevolare l'affare - Sul fronte degli acquisti resta viva soprattutto la pista che porta a Mattia Perin per la porta. tuttojuve.com

Tre rinforzi in vista per il #Genoa Mattia Perin dalla #Juventus trattativa avanzata (Leali alla Lazio) Edin Dzeko dalla #Fiorentina, per fare da chioccia ai centravanti Niccolò Pisilli in prestito, la #Roma ha chiesto Morten Frendrup x.com

Il Genoa fa pressing per Mattia Perin L’estremo difensore - secondo Tuttosport - sembrerebbe gradire il trasferimento e ci sarebbe già una bozza d’intesa per un contratto triennale #Juventus #Genoa #MattiaPerin #SpazioJ - facebook.com facebook

