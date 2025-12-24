Mattarella alla mamma di Trentini | L’Italia non lo ha abbandonato

Il presidente Mattarella ha chiamato la mamma di Trentini per esprimere vicinanza e solidarietà, ribadendo che l’Italia non ha abbandonato Alberto e la sua famiglia. La telefonata ha inteso sottolineare l’impegno dello Stato nel sostenere le persone coinvolte in questa vicenda, confermando un messaggio di vicinanza e rispetto nei confronti di chi sta vivendo momenti difficili.

Una telefonata per esprimere vicinanza e solidarietà e per ribadire che l'Italia non ha abbandonato Alberto e la sua famiglia. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei giorni scorsi ha contattato Armanda Colusso Trentini, la madre del cooperante veneto detenuto da oltre 400 giorni in Venezuela. Nel corso del colloquio il Capo dello Stato ha voluto mandare un messaggio di sostegno ai familiari del 46enne. Un gesto concreto, dalla massima carica dello Stato, arrivato dopo che la madre del cooperante non aveva nascosto, nei giorni scorsi, la sua amarezza per una situazione che sembra non sbloccarsi, chiedendo al governo "un'azione più incisiva".

