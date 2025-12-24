Master Show Bacci vincente a Sarno per Aci Salerno

Tempo di lettura: 3 minuti È stato un weekend di gara vincente per  ACI Salerno  al Master Show Bacci, disputato a Sarno sul  Circuito Internazionale di Napoli. Massiccia la presenza della compagine salernitana, con  30 protagonisti al via. A testimonianza della continuità della passione automobilistica, in gara anche tre esponenti della  famiglia Giordano appartenenti a tre generazioni diverse: Graziano senior, Pietro e Graziano junior  festeggiato anche con la presenza della giunta comunale di Tramonti con il  sindaco Domenico Amatruda, il Vicesindaco Vincenzo Savino  e l’assessore allo sport Luigi D’antuono. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

