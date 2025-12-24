Master Show Bacci vincente a Sarno per Aci Salerno

Tempo di lettura: 3 minuti È stato un weekend di gara vincente per ACI Salerno al Master Show Bacci, disputato a Sarno sul Circuito Internazionale di Napoli. Massiccia la presenza della compagine salernitana, con 30 protagonisti al via. A testimonianza della continuità della passione automobilistica, in gara anche tre esponenti della famiglia Giordano appartenenti a tre generazioni diverse: Graziano senior, Pietro e Graziano junior festeggiato anche con la presenza della giunta comunale di Tramonti con il sindaco Domenico Amatruda, il Vicesindaco Vincenzo Savino e l’assessore allo sport Luigi D’antuono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: ACI Salerno, successi al Napoli Racing Show

Leggi anche: ACI Salerno protagonista al Trofeo Nappi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

MASTER BACCI SHOW 2025 ON BOARD SALVATORE CASTELLANO NOVA PROTO V8-2000 SINERGY + 400 hp Nuovo record del percorso: 58.218 - facebook.com facebook