Mastacchi | Cerelia riapra la storica fontana pubblica

La fontana Cerelia, situata sull’Appennino tra Bologna e Modena, rappresenta un importante patrimonio storico e culturale. Recentemente, l’accesso pubblico alla fontana è stato limitato, suscitando interesse e preoccupazione tra gli abitanti della zona. Questo intervento mira a preservare l’integrità della struttura, ma si rende necessario un confronto per garantire il diritto dei cittadini di usufruire di questa risorsa storica.

La storica fontana di acqua Cerelia, sull' Appennino tra Bologna e Modena, non è più a libero accesso per i cittadini. Un problema che "va ben oltre il semplice diritto a un bicchiere d'acqua", ma che rappresenta la "cancellazione di un pezzo di identità collettiva". A sostenerlo è Marco Mastacchi, consigliere regionale di Rete Civica, che porta la questione sul tavolo della giunta de Pascale. Ed esorta la Regione a far sì che la fonte di Cereglio, frazione montana tra Vergato e Zocca, ritorni a essere aperta a tutti. "Dal 1902 – ricorda Mastacchi – questa sorgente di preziosa acqua oligominerale è stata più di un semplice punto di approvvigionamento.

