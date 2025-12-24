La conduttrice americana Martha Stewart, nota per i programmi di cucina, giardinaggio e fai da te, è la nuova comproprietaria dello Swansea, club del Galles meridionale che milita in Championship, la seconda divisione del calcio britannico. L’84enne miliardaria era presente alla partita di venerdì 19 dicembre vinta in rimonta dai Jacks per 2-1 contro il Wrexham, società tra l’altro gestita da altre due stelle dello spettacolo, Ryan Reynolds e Rob McElhenney. L’imprenditrice, diventata la prima miliardaria self-made americana, è solo l’ultima celebrità a entrare nello Swansea: ad aprile aveva acquistato una quota di minoranza il fantasista croato del Milan Luka Modric, seguito a luglio dal rapper Snoop Dogg. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Martha Stewart entra nella proprietà dello Swansea

