Inter News 24 Marotta, gli auguri alla festa di Natale dell’Inter: «Siamo un gruppo coraggioso che vuole regalare soddisfazioni!». Il messaggio del presidente. Nella splendida cornice milanese che ha ospitato l’ Inter Christmas Party, è andato in scena il tradizionale scambio di auguri del mondo nerazzurro. Protagonista indiscusso della serata è stato Beppe Marotta, presidente del club di Viale della Liberazione, che ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro a tutto l’ambiente dal palco dell’evento. QUI: le notizie più rilevanti del giorno in casa Inter. Come mostrato in un estratto video pubblicato sui canali ufficiali della società, il massimo dirigente ha elogiato pubblicamente la squadra, definendola un collettivo estremamente amalgamato e dotato di grande coraggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta, gli auguri alla festa di Natale dell'Inter: «Siamo un gruppo coraggioso che vuole regalare soddisfazioni!». Il messaggio alla squadra

