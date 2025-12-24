Marina Berlusconi rompe il silenzio su Signorini | il messaggio che pesa nello scandalo Corona

Marina Berlusconi rompe il silenzio su Alfonso Signorini in un momento tutt’altro che casuale. In occasione dei 30 anni di Chi, celebrati con un numero speciale appena uscito in edicola, la presidente di Fininvest ha firmato un intervento in cui ha voluto rendere omaggio allo storico direttore del settimanale. Un gesto che arriva mentre Signorini è al centro delle polemiche per lo scandalo sessuale rilanciato dall’ultima inchiesta di Fabrizio Corona, e che assume quindi un peso ancora più significativo. Come riportato da Biccy, Marina Berlusconi ha scelto di concentrarsi sul valore professionale e sull’eredità giornalistica lasciata dal conduttore, senza riferimenti diretti alle inchieste di Falsissimo, ma con un confronto sulle diversi approcci al gossip che è eloquente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

