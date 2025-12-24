Marina Berlusconi parla di Alfonso Signorini poi il dettaglio sul post per i 30 anni di Chi

A poco più di una settimana dall’esplosione del caso di Falsissimo e a ridosso della seconda puntata dello speciale “Il Prezzo del Successo”, che ha riportato al centro del dibattito pubblico le accuse di Fabrizio Corona, la giornata di oggi per Alfonso Signorini ha assunto un significato particolare. In un momento segnato da polemiche, attacchi e tensioni mediatiche, il direttore editoriale di Chi ha scelto di tornare a parlare dalle pagine del settimanale che ha guidato per anni, celebrandone i trent’anni con un editoriale carico di orgoglio e memoria. Il nuovo numero di Chi, pensato come un’edizione da collezione per il compleanno della storica rivista di gossip, arriva infatti in un passaggio delicatissimo per il suo volto più noto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

