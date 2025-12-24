A pochi giorni dalla seconda puntata dello speciale Il Prezzo del Successo e a poco più di una settimana dalle accuse di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini celebra i 30 anni di Chi. Lo fa attraverso il nuovo numero del settimanale, un’edizione da collezione, impreziosita da un articolo firmato da Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, che ha voluto omaggiare sia il traguardo della rivista che il lavoro del conduttore. In un periodo delicato, dopo le accuse ricevute lo scorso 15 dicembre, questo riconoscimento rappresenta per Signorini un piccolo ma significativo sostegno pubblico. Il tributo di Marina Berlusconi a Signorini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Marina Berlusconi celebra Alfonso Signorini: “Chi ha fatto gossip di qualità”

