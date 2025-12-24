Coming out o (triste) provocazione? Il dubbio è lecito, trattandosi di spettacolo. Marco Mengoni confessa di non gradire particolarmente il 25 dicembre. Anzi, per la precisione: " Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire". Così, secco. Provocatorio, appunto. Perché il post su Instagram, intitolato "Gosting Santa" con una serie di foto e video in tema, per l'appunto, natalizio, avviene al termine di un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, oltre 45 date e più di 750.000 biglietti venduti, concluso pochi giorni fa. Dentro il post c'è un po' di tutto: un risveglio in hotel e un allenamento, un impacco di ghiaccio sul ginocchio e un taglio di capelli, una citazione della scrittrice ceca Markéta Pilátová e una decorazione natalizia, una enorme tavolata e un pranzo fuori frugale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Mengoni, "Natale mi fa schifo". Poi lo "sfregio" a Gesù

Leggi anche: Il triste show di Marco Mengoni: “Natale mi fa schifo”. E si “traveste” da Gesù in una pallina dell’albero

Leggi anche: Mengoni versione Grinch, la confessione sui social: “Mi fa schifo il Natale”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Coming Home”, la prima canzone di Natale di Marco Mengoni in inglese; Testo, significato e traduzione di Coming Home, Marco Mengoni scrive la sua canzone di Natale; Marco Mengoni in stile Grinch: Mi fa schifo il Natale; Natale e compleanno di Marco Mengoni, Coming Home entra in rotazione radiofonica.

Marco Mengoni in stile Grinch: "Mi fa schifo il Natale" - In un periodo dell'anno in cui si fa a gara a mostrarsi tutti più buoni e gioiosi arriva la dichiarazione spiazzante di Marco Mengoni: "Mi fa schifo il Natale, non sap ... msn.com