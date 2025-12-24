Marc Marquez mette le mani avanti | Impossibile ripetere il 2025 Il braccio sta guarendo…

Marc Marquez si prepara per il Mondiale MotoGP 2026. Il pilota del team Ducati Factory cercherà di ripetersi dopo il titolo conquistato in questa stagione, il nono a livello complessivo della sua carriera, il settimo nella classe regina. Lo spagnolo è reduce da un campionato letteralmente dominato con 11 successi nelle gare lunghe e 14 nelle Sprint Race. In poche parole un ruolino di marcia che ha dell’incredibile. Ad ogni modo il classe 1993 è convinto che nella prossima annata lo scenario sarà ben differente. Marc Marquez torna sulla sua annata appena conclusa: “ No, non avrei mai immaginato un anno così grandioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

