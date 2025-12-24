Marc Marquez mette le mani avanti | Impossibile ripetere il 2025 Il braccio sta guarendo…
Marc Marquez si prepara per il Mondiale MotoGP 2026. Il pilota del team Ducati Factory cercherà di ripetersi dopo il titolo conquistato in questa stagione, il nono a livello complessivo della sua carriera, il settimo nella classe regina. Lo spagnolo è reduce da un campionato letteralmente dominato con 11 successi nelle gare lunghe e 14 nelle Sprint Race. In poche parole un ruolino di marcia che ha dell’incredibile. Ad ogni modo il classe 1993 è convinto che nella prossima annata lo scenario sarà ben differente. Marc Marquez torna sulla sua annata appena conclusa: “ No, non avrei mai immaginato un anno così grandioso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Marc Marquez non correrà più in MotoGP nel 2025: “Deve stare settimane col braccio immobilizzato”
Leggi anche: Valentino Rossi mette a posto Marc Marquez senza nemmeno nominarlo dopo il suo trionfo in MotoGP
Marquez è già in moto, Bagnaia avvisato. La MotoGP in tv resta a Sky e Guido Meda gongola: Sarà svolta epocale.
Marc Marquez mette le mani avanti: “Impossibile ripetere il 2025. Il braccio sta guarendo…” - Il pilota del team Ducati Factory cercherà di ripetersi dopo il titolo conquistato in questa ... oasport.it
Marquez è già in moto, Bagnaia avvisato. La MotoGP in tv resta a Sky e Guido Meda gongola: "Sarà svolta epocale" - Marc Marquez torna in moto 78 giorni dopo l'incidente in Indonesia e mette nel mirino i test di Sepang di inizio febbraio. sport.virgilio.it
Marquez invincibile: in Ungheria mette le mani sul titolo - Marc Marquez è inarrestabile anche sulla nuovissima pista di Balaton Park e dopo aver vinto la Sprint, si conferma anche alla domenica vincendo il Gran Premio di Ungheria, firmando l'ennesima ... ilgiornale.it
Marc Marquez è tornato in sella ad una moto, per la prima volta dopo l'infortunio alla spalla di Mandalika. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #MarcMarquez #Marquez #MarcMarquez93 #MM93 #Ducati #DucatiCorse - facebook.com facebook
Marc Marquez in pressing su Ducati: pronto un piano B @corsedimoto x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.