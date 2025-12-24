Maratona delle strenne. Budget da circa 200 euro. E acquisti fatti nei negozi.

La Maratona delle strenne si avvicina, con un budget medio di circa 200 euro, dedicato all’acquisto di regali nei negozi. Secondo un’indagine di Confcommercio e ‘Format Research’, il 90% degli italiani prevede di spendere tra 211 e 300 euro per i regali natalizi, indicativo di una maggiore generosità e attenzione alle tradizioni di quest’anno.

Italiani più numerosi e – per questo 2025 – anche più generosi, stando all’indagine di Confcommercio con ‘Format Research’ che ne stima ben 9 su 10 spendere, per i regali di Natale, da un budget medio di 211 euro fino a un tetto di 300. Ma gli spezzini non sono da meno, e anche i più tardivi partecipanti alla più tradizionale delle ‘maratone’ – quella per le strenne sotto l’albero, appunto – si dotano delle migliori intenzioni per trovare il pensiero giusto per ogni congiunto, nessuno escluso. Verrebbe da dire, altro che Baci Perugina. "Per quanto mi riguarda – dice Elena Menconi – ho cercato di fare tanti regalini, riservando gli oggetti un po’ più preziosi ai miei famigliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

