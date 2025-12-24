Quando si parla di Marathon, molti lo associano automaticamente a titoli come Escape from Tarkov o Hunt: Showdown. Eppure, secondo il suo ex game director Christopher Barrett, questa lettura è fuorviante. L’idea alla base del progetto Bungie nasce infatti da un’ispirazione molto più lontana nel tempo. Non uno sparatutto moderno, ma un vecchio MMO dei primi anni Duemila. Dopo l’annuncio del mese di uscita del gioco, WindowsCentral riporta che Christopher Barrett, ex dirigente Bungie e game director originale di Marathon, ha spiegato che l’ispirazione principale del progetto non era il genere degli extraction shooter, bensì Dark Age of Camelot, celebre MMO del 2001. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marathon, l’ispirazione non è Escape from Tarkov ma un vecchio MMO

