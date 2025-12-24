Marano | musica e teatro 17 ragazzi neurodivergenti protagonisti sul palco
Tutto esaurito per gli spettacoli che chiudono il 2025 dell’Associazione “Tutela la Salute”. Musica, teatro e soprattutto socialità possono essere un supporto straordinario per ragazze e ragazzi neurodivergenti. A Marano di Napoli, l’Associazione “ Tutela la Salute ” con due venti speciali, ha salutato un 2025 fatto di impegno e ricco di soddisfazioni. “ Pino Forever – Un Inclusion Project – Musica che unisce ” e “ Voci in scena ” hanno portato sul palco r agazze e ragazzi neurodivergenti, n on un semplice appuntamento natalizio, ma la conclusione di un percorso che in questi mesi li ha resi protagonisti attraverso laboratori e corsi, sempre completamente gratuiti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
