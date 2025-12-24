manovra tutte le micronorme dagli aiuti psicologici in azienda al maxxi del ministro giuli

Il Governo ha inserito nella Manovra finanziaria una serie di micronorme che non superano i 2 milioni di euro di spesa. Si tratta di finanziamenti anche molto diversi tra loro, come il sostegno a enti culturali o di volontariato, fino a singoli progetti di comuni anche molto piccoli. Queste norme non sono attivate immediatamente quando la Manovra viene approvata, ma necessitano ognuna di uno specifico decreto da parte del ministero competente per entrare effettivamente in vigore e sbloccare i fondi promessi. Micronorme in Manovra, ambiente e agricoltura. Raggruppare le micronorme è complesso, proprio per via della loro varietà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

