Manovra ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2025 Via libera dal Senato alla IV manovra del Governo Meloni. Vale circa 22 miliardi di euro. Secondo il Ministro dell'Economia Giorgetti “conferma traiettoria positiva per il Paese”. Gran parte delle risorse è destinata al taglio dell'Irpef per i redditi fino a 50 mila euro. L'aliquota scende dal 35 al 33%. Per le imprese l'esecutivo ha stanziato 3,5 miliardi tra Transizione e Zona economica speciale. Ampliata la possibilità di ricorrere all'iperammortamento per investimenti in beni strumentali. Sale a 91.500 euro la soglia di esenzione prima casa ai fini Isee. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA Leggi anche: Manovra 2026: ecco la BOZZA della nuova Legge di Bilancio Leggi anche: Manovra 2026: ecco la BOZZA della nuova Legge di Bilancio [PDF] La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura; Legge di bilancio in aula al Senato: le principali misure e le date del voto; Legge di bilancio, : le misure presenti in Manovra 2026 -; Finanziaria, bilancio e legge di stabilità 2026/2028: le misure principali. Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA - (Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2025 Via libera dal Senato alla IV manovra del Governo Meloni. notizie.tiscali.it

Manovra 2026, le novità in arrivo nella prossima Legge di Bilancio e quando ci sarà l’approvazione finale - Cambiano le pensioni, ci sono nuove regole per gli stipendi, il taglio dell'Irpef, e poi la rottamazione quinquies, la riforma dell'Isee, misure sui bonus ... fanpage.it

Manovra, salta la norma sui lavoratori sottopagati. Il governo pone la fiducia: pensioni, Tfr, rottamazione cartelle. Le misure - Dopo giorni di caos, la legge di bilancio approda in Aula a ridosso di Natale e il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha posto, in Aula al ... leggo.it

Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA

Manovra di Bilancio della Regione Lazio, Aurigemma: "Approvati provvedimenti strategici, vince la sana politica" - facebook.com facebook

Manovra di Bilancio: sì a maggioranza in commissione Sviluppo economico e rurale. I provvedimenti che andranno da domani all’esame dell’Aula hanno ottenuto il parere favorevole di Pd e M5s e il voto contrario di Fratelli d’Italia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.