Manovra ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2025 Via libera dal Senato alla IV manovra del Governo Meloni. Vale circa 22 miliardi di euro. Secondo il Ministro dell’Economia Giorgetti “conferma traiettoria positiva per il Paese”. Gran parte delle risorse è destinata al taglio dell'Irpef per i redditi fino a 50 mila euro. L'aliquota scende dal 35 al 33%. Per le imprese l'esecutivo ha stanziato 3,5 miliardi tra Transizione e Zona economica speciale. Ampliata la possibilità di ricorrere all'iperammortamento per investimenti in beni strumentali. Sale a 91.500 euro la soglia di esenzione prima casa ai fini Isee. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA Leggi anche: Manovra 2026: ecco la BOZZA della nuova Legge di Bilancio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Legge di Bilancio 2025: tutte le novità su tasse, pensioni, famiglia e investimenti per imprese e cultura; Legge di bilancio in aula al Senato: le principali misure e le date del voto; Finanziaria, bilancio e legge di stabilità 2026/2028: le misure principali; Legge di bilancio, : le misure presenti in Manovra 2026 -. Manovra, ecco i provvedimenti principali della Legge di Bilancio 2026 INFOGRAFICA – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2025 Via libera dal Senato alla IV manovra del Governo Meloni. open.online

Manovra 2026, le novità in arrivo nella prossima Legge di Bilancio e quando ci sarà l’approvazione finale - Cambiano le pensioni, ci sono nuove regole per gli stipendi, il taglio dell'Irpef, e poi la rottamazione quinquies, la riforma dell'Isee, misure sui bonus ... fanpage.it

Manovra 2026: tutte le novità su Irpef, pensioni, affitti e cultura. Cosa cambierà per le famiglie e le imprese - Scopri le novità della Manovra 2026: taglio Irpef, regole pensioni, cedolare sugli affitti brevi, TFR, bonus casa e scuola e altre misure approvate. alfemminile.com

Manovra di Bilancio della Regione Lazio, Aurigemma: "Approvati provvedimenti strategici, vince la sana politica" - facebook.com facebook

Manovra di Bilancio: sì a maggioranza in commissione Sviluppo economico e rurale. I provvedimenti che andranno da domani all’esame dell’Aula hanno ottenuto il parere favorevole di Pd e M5s e il voto contrario di Fratelli d’Italia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.