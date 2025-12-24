Manovra dal bonus mamma a quello delle ristrutturazioni Cosa ritorna in manovra e cosa no

La Manovra finanzia diverse agevolazioni, tra cui il bonus mamma lavoratrici, confermato e rafforzato per chi ha almeno due figli. In questa introduzione si analizzano le principali misure previste, evidenziando cosa ritorna e cosa potrebbe essere modificato. Un quadro chiaro delle opportunità fiscali e di sostegno alle famiglie, aggiornato alle ultime novità riportate dai principali quotidiani.

Con la Manovra a volte ritornano. Come il bonus per le mamme lavoratrici. Secondo quanto riporta stamane il Messaggero, che elenca le varie misure introdotte, è confermato e potenziato il bonus per chi ha due o più figli. Il prossimo anno l’importo dell’aiuto salirà da 40 a 60 euro al mese, quindi fino a 720 euro l’anno se la madre lavorerà per tutti i 12 mesi. Questo contributo mensile aggiuntivo potrà essere ottenuto solo se il reddito annuo da lavoro non supera i 40.000 euro. E sarà riconosciuto fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo, mentre in caso di tre o più figli potrà estendersi fino ai 18 anni sempre del figlio più piccolo. 🔗 Leggi su Open.online

