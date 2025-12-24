Manovra dal bonus mamma a quello delle ristrutturazioni Cosa ritorna in manovra e cosa no
La Manovra finanzia diverse agevolazioni, tra cui il bonus mamma lavoratrici, confermato e rafforzato per chi ha almeno due figli. In questa introduzione si analizzano le principali misure previste, evidenziando cosa ritorna e cosa potrebbe essere modificato. Un quadro chiaro delle opportunità fiscali e di sostegno alle famiglie, aggiornato alle ultime novità riportate dai principali quotidiani.
Con la Manovra a volte ritornano. Come il bonus per le mamme lavoratrici. Secondo quanto riporta stamane il Messaggero, che elenca le varie misure introdotte, è confermato e potenziato il bonus per chi ha due o più figli. Il prossimo anno l’importo dell’aiuto salirà da 40 a 60 euro al mese, quindi fino a 720 euro l’anno se la madre lavorerà per tutti i 12 mesi. Questo contributo mensile aggiuntivo potrà essere ottenuto solo se il reddito annuo da lavoro non supera i 40.000 euro. E sarà riconosciuto fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo, mentre in caso di tre o più figli potrà estendersi fino ai 18 anni sempre del figlio più piccolo. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Bonus ristrutturazioni edilizie e affitti brevi: cosa c’è nel pacchetto casa di Forza Italia per la manovra
Leggi anche: Manovra 2026, ecco cosa cambia: taglio dell'Irpef (per chi e di quanto), in pensione a 64 anni, bonus ristrutturazioni
Manovra, dal bonus mamma a quello delle ristrutturazioni. Cosa ritorna in manovra (e cosa no); Bonus edilizi 2026, gli sconti confermati e quelli in scadenza che non saranno rinnovati; Manovra, ecco tutti i bonus confermati (e quelli che spariscono): la mappa delle agevolazioni nel 2026; Bonus 2026: l’elenco delle agevolazioni in vigore il prossimo anno.
Bonus mamma da 720 euro e Piano Casa - Uno dei capitoli affrontati dalla manovra è quello che riguarda la natalità e le giovani coppie, soprattutto la difficoltà che queste ultime si incontrano nel ... ilmessaggero.it
Bonus edilizi 2026, confermati e cancellati: come funzioneranno ristrutturazioni ed ecobonus - La legge di bilancio ha lasciato invariati i bonus edilizi, i cui sconti continueranno a diminuire anche nel 2026: come funzioneranno ... quifinanza.it
Manovra 2026 e bonus casa: tutte le novità spiegate semplice - La Manovra 2026 ridisegna i bonus edilizi: restano ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e bonus mobili, ma con aliquote ordinarie, detrazione in dichiarazione e senza incentivi straordinari. edilizia.com
?Anticipi INPS Dicembre e Bonus 2026 da 500€ a 1.500€ Tutte le Novità
Irpef, pensioni, affitti brevi, Tfr, bonus casa: tutte le misure della manovra | Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili» x.com
Battute finali per la manovra 2026 con il voto parlamentare. Novità in arrivo su pensioni, Irpef, nuovi bonus e tasse nella manovra finanziaria del governo Meloni. Il governo ieri ha... Leggi tutto - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.