Manovra da 22 miliardi Il Senato approva tra applausi e proteste Giorgetti | risolto questioni impossibili

Il Senato ha approvato una manovra da 22 miliardi, suscitando reazioni contrastanti tra applausi e proteste. Il ministro Giorgetti ha commentato che sono state risolte questioni considerate quasi irrisolvibili. L’approvazione rappresenta un passo importante nelle politiche economiche del governo, con implicazioni che coinvolgono diversi settori. La discussione ha evidenziato la complessità dell’operazione e l’impegno per trovare soluzioni condivise.

Roma, 24 dicembre 2025 – “ Quello che vorrei sottolineare è che siamo intervenuti su questioni che sembravano quasi impossibili”. G iancarlo Giorgetti benedice la manovra da 22 miliardi di euro per il 2026 approvata al Senato, ma di fatto definitiva, perché il passaggio alla Camera sarà solo formale. Il ministro dell’Economia punta a lasciarsi alle spalle le tensioni, le polemiche e gli scontri che hanno costellato il passaggio parlamentare della legge di Bilancio a Palazzo Madama, anche e soprattutto con la Lega. Quel che conta, alla fine, è aver condotto in porto il pacchetto di finanza pubblica anche questa volta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

